Quittimont, une église traditionnelle à clocher-mur Lacépède Lot-et-Garonne

Quittimont, une église traditionnelle à clocher-mur 47360 Lacépède Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Un circuit typique du Pays de Serres, assez accidenté, offrant de belles ouvertures sur la vallée du Lot et les coteaux alentours, où se nichent des églises aux clochers-murs traditionnels.

English : Quittimont, une église traditionnelle à clocher-mur

A typical circuit of the Pays de Serres, rather uneven, offering beautiful openings on the valley of the Lot and the surrounding hillsides, where churches with traditional bell towers are nestled.

Deutsch : Quittimont, une église traditionnelle à clocher-mur

Eine für das Pays de Serres typische, recht hügelige Strecke, die schöne Öffnungen zum Lot-Tal und zu den umliegenden Hügeln bietet, wo sich Kirchen mit traditionellen Glockenturm-Mauern einnisten.

Italiano :

Un circuito tipico del Pays de Serres, piuttosto accidentato, che offre bellissimi scorci sulla valle del Lot e sulle colline circostanti, dove si trovano chiese con i tradizionali campanili.

Español : Quittimont, une église traditionnelle à clocher-mur

Un circuito típico del Pays de Serres, bastante accidentado, que ofrece hermosas aperturas sobre el valle del Lot y las laderas circundantes, donde se enclavan iglesias con campanarios tradicionales.

