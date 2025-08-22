Rando Resto Cublize Rhône

Rando Resto

Rando Resto Sur le territoire du Beaujolais Vert 69550 Cublize Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Les joies de la nature alliées aux plaisirs gustatifs d’un terroir riche de saveurs c’est ce que propose le Beaujolais Vert sur son territoire avec ses originales fiches Rando Resto.

http://www.beaujolaisvert.com/ +33 4 74 89 58 03

English :

The joys of nature combined with the gustatory pleasures of a land rich in flavors: this is what the Beaujolais Vert offers on its territory with its original Hiking Dining cards.

Deutsch :

Die Freuden der Natur verbunden mit den Gaumenfreuden einer Region, die reich an Aromen ist: Das ist es, was der Beaujolais Vert auf seinem Gebiet mit seinen originellen Wander- und Restaurantkarten anbietet.

Italiano :

Le gioie della natura unite ai piaceri gustativi di una regione ricca di sapori: questo è ciò che il Beaujolais Vert offre sul suo territorio con le sue originali carte Escursione Pranzo.

Español :

Las alegrías de la naturaleza combinadas con los placeres gustativos de una región rica en sabores: esto es lo que ofrece el Beaujolais Vert en su territorio con sus originales tarjetas de senderismo.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme