Rando Terroir Cublize Rhône

Rando Terroir Sur le territoire du Beaujolais Vert 69550 Cublize Rhône Auvergne-Rhône-Alpes

Les joies de la nature alliées aux plaisirs gustatifs d’un terroir riche de saveurs c’est ce que propose le Beaujolais Vert sur son territoire avec ses originales fiches Rando-Terroir.

English :

The joys of nature combined with the gustatory pleasures of a land rich in flavors: this is what the Beaujolais Vert offers on its territory with its original Rando-Terroir cards.

Deutsch :

Die Freuden der Natur verbunden mit den Gaumenfreuden eines an Aromen reichen Terroirs: Das ist es, was der Beaujolais Vert auf seinem Gebiet mit seinen originellen Rando-Terroir-Karten anbietet.

Italiano :

Le gioie della natura unite ai piaceri gustativi di una terra ricca di sapori: questo è ciò che il Beaujolais Vert offre sul suo territorio con le sue originali carte Rando-Terroir.

Español :

Las alegrías de la naturaleza combinadas con los placeres gustativos de una tierra rica en sabores: esto es lo que ofrece el Beaujolais Vert en su territorio con sus originales cartas Rando-Terroir.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme