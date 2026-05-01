[RANDOLAND] Assigny Balade ludique pour toute la famille ! Assigny Cher vendredi 1 mai 2026.

[RANDOLAND] Assigny Balade ludique pour toute la famille ! A pieds

[RANDOLAND] Assigny Balade ludique pour toute la famille ! 18260 Assigny Cher Centre-Val de Loire

Durée : Distance : Tarif :

Le livret pour toute la famille est à venir récupérer à l’office de tourisme de Sancerre ou de Vailly sur Sauldre, au tarif de 2€.

La balade débute au Faît des Marnes à Assigny

+33 2 48 54 08 21

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English :

The booklet for the whole family can be picked up at the Sancerre or Vailly sur Sauldre tourist offices, at a cost of 2?

The walk starts at Faît des Marnes in Assigny

Deutsch :

Das Heft für die ganze Familie kann in den Fremdenverkehrsbüros von Sancerre oder Vailly sur Sauldre zum Preis von 2? abgeholt werden.

Die Wanderung beginnt am Faît des Marnes in Assigny

Italiano :

Il libretto per tutta la famiglia può essere ritirato presso l’ufficio turistico di Sancerre o di Vailly sur Sauldre al prezzo di 2?

La passeggiata inizia al Faît des Marnes di Assigny

Español :

El folleto para toda la familia puede recogerse en la oficina de turismo de Sancerre o Vailly sur Sauldre por 2?

El recorrido comienza en Faît des Marnes, en Assigny

Cet itinéraire a été mise à jour le 2026-05-15 par SIT Centre-Val de Loire