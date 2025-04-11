Randonnée à Dame-Marie-les-Bois La ronde des Donnamariens Dame-Marie-les-Bois Indre-et-Loire

vendredi 1 août 2025

Distance : 7000.0

Venez à la rencontre de Dame-Marie-les-Bois, charmant village de 400 habitants, vous y découvrirez son patrimoine attestant de l’histoire de la commune à travers les siècles, traversez les vestiges de la forêt médiévale, cheminez au travers des plaines céréalières et le paysage de gâtines.

English : Hiking in Dame-Marie-les-Bois The Donnamariens round

Come and discover Dame-Marie-les-Bois, a charming village of 400 inhabitants, with its heritage testifying to the commune’s history over the centuries. Walk through the remains of the medieval forest, across the cereal plains and the gâtine landscape.

Deutsch : Wandern in Dame-Marie-les-Bois Die Donnamariens-Runde

Lernen Sie Dame-Marie-les-Bois kennen, ein charmantes Dorf mit 400 Einwohnern. Entdecken Sie das Kulturerbe, das die Geschichte der Gemeinde im Laufe der Jahrhunderte bezeugt, durchqueren Sie die Überreste des mittelalterlichen Waldes, wandern Sie durch die Getreideebenen und die Gatinelandschaft.

Italiano :

Venite a visitare Dame-Marie-les-Bois, un incantevole villaggio di 400 abitanti, e scoprite il suo patrimonio, che testimonia la storia della città nel corso dei secoli. Passeggiate tra i resti della foresta medievale, attraverso le pianure coltivate a cereali e il paesaggio della gâtine.

Español : Senderismo en Dame-Marie-les-Bois La ronda de Donnamariens

Venga a visitar Dame-Marie-les-Bois, encantador pueblo de 400 habitantes, y descubra su patrimonio, testigo de la historia de la ciudad a lo largo de los siglos. Pasee por los restos del bosque medieval, por las llanuras cerealistas y el paisaje de gâtine.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire