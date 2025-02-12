Randonnée à Druy Parigny / Boucle le Chemin des Druydes Druy-Parigny Nièvre
vendredi 1 août 2025.
A pieds Facile
Place de la Mairie 58160 Druy-Parigny Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Durée : Distance : 5000.0 Tarif :
Petite randonnée vallonnée à travers champs et bois, en partie au soleil.
https://www.facebook.com/CCSudNivernais/?epa=SEARCH_BOX +33 3 86 25 27 23
English :
Small hilly walk through fields and woods, partly in the sun.
Deutsch :
Kurze hügelige Wanderung durch Felder und Wälder, teilweise in der Sonne.
Italiano :
Una breve passeggiata collinare attraverso campi e boschi, in parte al sole.
Español :
Un corto paseo por campos y bosques, en parte bajo el sol.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data