Randonnée à Druy Parigny / Boucle le Chemin des Druydes Druy-Parigny Nièvre

Randonnée à Druy Parigny / Boucle le Chemin des Druydes Druy-Parigny Nièvre vendredi 1 août 2025.

Randonnée à Druy Parigny / Boucle le Chemin des Druydes A pieds Facile

Randonnée à Druy Parigny / Boucle le Chemin des Druydes Place de la Mairie 58160 Druy-Parigny Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 5000.0 Tarif :

Petite randonnée vallonnée à travers champs et bois, en partie au soleil.

Facile

https://www.facebook.com/CCSudNivernais/?epa=SEARCH_BOX +33 3 86 25 27 23

English :

Small hilly walk through fields and woods, partly in the sun.

Deutsch :

Kurze hügelige Wanderung durch Felder und Wälder, teilweise in der Sonne.

Italiano :

Una breve passeggiata collinare attraverso campi e boschi, in parte al sole.

Español :

Un corto paseo por campos y bosques, en parte bajo el sol.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-02-12 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data