Randonnée à Saint-Ouen-sur-Loire / Boucle Audonienne Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre

Randonnée à Saint-Ouen-sur-Loire Boucle Audonienne A pieds Facile

Randonnée à Saint-Ouen-sur-Loire Boucle Audonienne Rue de l’étang 58160 Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 13500.0 Tarif :

Randonnée qui permet de découvrir l’étang de Saint-Ouen-sur-Loire et le nord de la commune. Cette boucle emprunte une partie du GR3 que vous reconnaitrez au balisage rouge et blanc

Facile

https://www.facebook.com/Officedetourismeconfluence/ +33 3 86 25 27 23

English :

This hike allows you to discover the pond of Saint-Ouen-sur-Loire and the north of the town. This loop takes a part of the GR3 that you will recognize by the red and white markings

Deutsch :

Wanderung, bei der Sie den Teich von Saint-Ouen-sur-Loire und den Norden der Gemeinde entdecken können. Dieser Rundweg verläuft auf einem Teil des GR3, den Sie an der rot-weißen Markierung erkennen

Italiano :

Una passeggiata che permette di scoprire lo stagno di Saint-Ouen-sur-Loire e il nord del comune. Questo anello fa parte del GR3, che si riconosce per i segni rossi e bianchi

Español :

Un paseo que permite descubrir el estanque de Saint-Ouen-sur-Loire y el norte del municipio. Este bucle forma parte del GR3, que reconocerá por las marcas rojas y blancas

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data