Randonnée à Verneuil Boucle des Échards Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre

Randonnée à Verneuil Boucle des Échards Le Bourg 58300 Saint-Ouen-sur-Loire Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Parcourez la commune de Verneuil au départ de l’église, où une multitude de paysages vous attendent entre bois, champs, et canal du Nivernais. Profitez en pour visiter la très belle église romane du village qui renferme de splendides fresques du 15ème siècle.

https://www.decize-confluence.fr/balades-randonnees/ +33 3 86 25 27 23

English :

Walk through the village of Verneuil from the church, where a multitude of landscapes await you between woods, fields, and the Nivernais canal. Take the opportunity to visit the very beautiful Romanesque church of the village which contains splendid frescoes of the 15th century.

Deutsch :

Wandern Sie von der Kirche aus durch die Gemeinde Verneuil, wo Sie eine Vielzahl von Landschaften zwischen Wäldern, Feldern und dem Canal du Nivernais erwarten. Besuchen Sie die schöne romanische Kirche des Dorfes mit ihren herrlichen Fresken aus dem 15.

Italiano :

A partire dalla chiesa, attraversate il villaggio di Verneuil, dove vi attende una moltitudine di paesaggi tra boschi, campi e il canale del Nivernais. Cogliete l’occasione per visitare la bella chiesa romanica del villaggio, che contiene splendidi affreschi del XV secolo.

Español :

Pasee por el pueblo de Verneuil desde la iglesia, donde le esperan multitud de paisajes entre bosques, campos y el canal del Nivernais. Aproveche para visitar la hermosa iglesia románica del pueblo, que contiene espléndidos frescos del siglo XV.

