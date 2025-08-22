Randonnée autour de la Chartreuse du Mont-Dieu La Neuville-à-Maire Ardennes

Randonnée autour de la Chartreuse du Mont-Dieu

Randonnée autour de la Chartreuse du Mont-Dieu 08450 La Neuville-à-Maire Ardennes Grand Est

Durée : Distance : Tarif :

En partant du village de La Neuville-à-Maire (avec la possibilité de garer les vans sur la place de la mairie), les randonneurs emprunteront une partie du GR14 qui traverse les bois domaniaux du Mont-Dieu par des chemins blancs et une petite route bitumée. Celle-ci vous emmène jusqu’à la Chartreuse du Mont Dieu, du XVIIe siècle. Corps de logis de 1617 flanqué du pavillon Saint-Etienne, qui abrite une chapelle, et du pavillon Saint-Bruno, autrefois hôtellerie des dames, bâtiments des écuries et du promenoir des moines, maison du jardinier, douves, le tout en brique rose et noire, avec encadrements de portes, fenêtres et angles des murs en pierre de taille. La randonnée passe derrière la Chartreuse, parcourt les bois attenants pour mener au château de la Barbière, suivi d’un passage devant la ferme de la Correrie. Le retour se fait par une route bitumée, puis un chemin blanc dans la campagne et enfin une allée forestière qui rejoint le GR14. Quelques variantes (présentes sur la carte) permettent aux randonneurs d’emprunter des chemins différents à l’aller et au retour. Le tracé de ce circuit est donné à titre indicatif. Pour effectuer cette randonnée il est préférable de se munir de la carte IGN 1/25 000 3010 Ouest Merci à l’Association Ardennes et Crins de Verdure pour cette idée de balade

http://www.ardennes.com/Portals/281/gps/boucle-la-neuville-a-maire-gps.zip

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Starting from the village of La Neuville-à-Maire (with the possibility of parking the vans on the town hall square), hikers will take part of the GR14 which crosses the Mont-Dieu national woods by white paths and a small asphalt road. This road takes you to the Chartreuse du Mont Dieu, dating from the 17th century. The main building dating from 1617, flanked by the Saint-Etienne pavilion, which houses a chapel, and the Saint-Bruno pavilion, formerly the ladies’ hostel, buildings of the stables and the monks’ walkway, the gardener’s house, moat, all in pink and black brick, with door frames, windows and corners of the walls in dressed stone. The walk passes behind the Chartreuse, through the adjoining woods to the Barbière castle, followed by a passage in front of the Correrie farm. The return is via an asphalt road, then a white country lane and finally a forest path that joins the GR14. Some variants (present on the map) allow hikers to take different paths on the outward and return journey. The route of this circuit is given as an indication. To make this hike it is preferable to have the IGN 1/25 000 3010 West map. Thanks to the Association Ardennes et Crins de Verdure for this idea of a walk

Deutsch :

Ausgehend vom Dorf La Neuville-à-Maire (mit der Möglichkeit, die Pferdeanhänger auf dem Rathausplatz zu parken) nehmen die Wanderer einen Teil des GR14, der über weiße Wege und eine kleine asphaltierte Straße durch die Staatswälder von Mont-Dieu führt. Diese führt Sie bis zum Kartäuserkloster Mont Dieu aus dem 17. Hauptgebäude aus dem Jahr 1617, flankiert vom Pavillon Saint-Etienne, der eine Kapelle beherbergt, und vom Pavillon Saint-Bruno, der früher die Herberge der Damen war, Gebäude der Ställe und des Spaziergangs der Mönche, Haus des Gärtners, Wassergraben, alles aus rosa und schwarzem Backstein mit Tür- und Fenstereinfassungen und Mauerecken aus Quaderstein. Die Wanderung führt hinter dem Kartäuserkloster vorbei, durch die angrenzenden Wälder zum Schloss Barbière und anschließend am Bauernhof La Correrie vorbei. Der Rückweg führt über eine asphaltierte Straße, dann über einen weißen Weg durch die Landschaft und schließlich über eine Waldallee, die auf den GR14 trifft. Einige Varianten (auf der Karte vorhanden) ermöglichen es den Wanderern, auf dem Hin- und Rückweg andere Wege zu nehmen. Der Verlauf dieser Wanderung dient nur als Anhaltspunkt. Für diese Wanderung sollten Sie die Karte IGN 1/25 000 3010 West mitbringen. Vielen Dank an den Verein Ardennes et Crins de Verdure für diese Wanderidee

Italiano :

Partendo dal villaggio di La Neuville-à-Maire (con possibilità di parcheggiare i furgoni nella piazza del municipio), gli escursionisti percorreranno una parte del GR14 che attraversa i boschi demaniali di Mont-Dieu su sentieri bianchi e una piccola strada asfaltata. Questa strada conduce alla Chartreuse du Mont Dieu del XVII secolo. All’edificio principale, risalente al 1617, si affiancano il padiglione Saint-Etienne, che ospita una cappella, e il padiglione Saint-Bruno, un tempo locanda delle dame, gli edifici delle scuderie e del camminamento dei monaci, la casa del giardiniere, il fossato, tutti in mattoni rosa e neri, con cornici delle porte, finestre e angoli dei muri in pietra lavorata. La passeggiata passa dietro la Certosa, attraverso i boschi adiacenti fino al castello della Barbière, seguito da un passaggio davanti alla fattoria della Correrie. Il ritorno avviene attraverso una strada asfaltata, poi una pista bianca nella campagna e infine un sentiero forestale che si unisce al GR14. Alcune varianti (indicate sulla mappa) consentono di percorrere sentieri diversi all’andata e al ritorno. Il percorso di questo circuito è fornito a titolo indicativo. Per questa escursione è preferibile avere la carta IGN 1/25 000 3010 West. Grazie all’Association Ardennes et Crins de Verdure per questa idea di escursione

Español :

Partiendo del pueblo de La Neuville-à-Maire (con la posibilidad de aparcar las furgonetas en la plaza del ayuntamiento), los excursionistas tomarán parte del GR14 que atraviesa los bosques estatales del Mont-Dieu por caminos blancos y una pequeña carretera asfaltada. Este camino le lleva a la Chartreuse du Mont Dieu, del siglo XVII. El edificio principal, que data de 1617, está flanqueado por el pabellón Saint-Etienne, que alberga una capilla, y el pabellón Saint-Bruno, antigua hospedería de señoras, los edificios de las caballerizas y del paseo de los monjes, la casa del jardinero, el foso, todo ello en ladrillo rosa y negro, con marcos de puertas, ventanas y esquinas de los muros en piedra labrada. El paseo pasa por detrás de la Cartuja, a través de los bosques adyacentes al castillo de la Barbière, seguido de un pasaje frente a la granja de la Correrie. El regreso se realiza por una carretera asfaltada, luego por una pista blanca en el campo y finalmente por una pista forestal que se une al GR14. Algunas variantes (indicadas en el mapa) permiten a los caminantes tomar diferentes caminos a la ida y a la vuelta. El recorrido de este circuito se da a título indicativo. Para hacer esta excursión, es preferible tener el mapa IGN 1/25 000 3010 Oeste. Gracias a la Association Ardennes et Crins de Verdure por esta idea de excursión

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-10-21 par Ardennes Tourisme