Randonnée Bozouls Bozouls Aveyron

Randonnée Bozouls

Randonnée Bozouls 12340 Bozouls Aveyron Occitanie

PR 26, le site géologique de Bozouls. Dans les calcaires secondaires du causse Comtal, le Dourdou a façonné des gorges profondes. Le méandre le plus exceptionnel de la rivière constitue le site géologique de Bozouls.

English :

PR 26, the geological site of Bozouls. In the secondary limestones of the Comtal causse, the Dourdou has carved deep gorges. The most exceptional meander of the river constitutes the geological site of Bozouls.

Deutsch :

PR 26, die geologische Stätte von Bozouls. In den sekundären Kalksteinen der Causse Comtal hat der Fluss Dourdou tiefe Schluchten geformt. Die außergewöhnlichste Flussschleife bildet die geologische Stätte von Bozouls.

Italiano :

PR 26, il sito geologico di Bozouls. Nei calcari secondari della Causse Comtal, il Dourdou ha formato gole profonde. Il meandro più eccezionale del fiume è il sito geologico di Bozouls.

Español :

PR 26, el sitio geológico de Bozouls. En las calizas secundarias del Causse Comtal, el Dourdou ha formado profundas gargantas. El meandro más excepcional del río es el sitio geológico de Bozouls.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-04-29 par ADT Aveyron