Bozouls

Concert Dany Brillant

Complexe Cardabelle Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

45

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-10-24

fin : 2026-10-24

Date(s) :

2026-10-24

Dany Brillant revient sur scène avec son Best Of Tour pour une série de concerts.

Cette tournée présente ses plus grands succès dans une ambiance jazz et swing caractéristique. Dany Brillant propose un spectacle musical authentique qui traverse sa carrière artistique. Les billets sont disponibles en billetterie pour découvrir cet artiste incontournable de la chanson française sur scène.

billet en prévente Concert DANY BRILLANT VIVONS LA MUSIQUE 45 .

Complexe Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 73 65 65 22

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English :

Dany Brillant returns to the stage with his Best Of Tour for a series of concerts.

L’événement Concert Dany Brillant Bozouls a été mis à jour le 2026-05-05 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)