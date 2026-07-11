Concert Ricky Norton Église Saint-Pie X Bozouls

Informations pratiques

Bozouls

Concert Ricky Norton

Église Saint-Pie X Allée Paul Causse Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

25

Tarif de base plein tarif

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-23

fin : 2026-08-23

Date(s) :

2026-08-23

Entouré de ses trois musiciens, Ricky Norton interprétera un répertoire gospel, avec la participation exceptionnelle de Sylvie Pullès.

L’association Vivons la Musique vous donne rendez-vous le dimache 23 août à 16 h, en l’église Saint-Pie X de Bozouls,

pour un concert de Ricky Norton.

Entouré de ses trois musiciens, Ricky Norton interprétera un répertoire gospel, avec la participation exceptionnelle de Sylvie Pullès.

Les billets sont d’ores et déjà disponibles en prévente sur HelloAsso

https://www.helloasso.com/associations/vivons-la-musique/evenements/concert-ricky-norton-sylvie-pulles

Une permanence de billetterie est également assurée à Bozouls jusqu’au 30 juillet, tous les jeudis de 10 h à 13 h, à la salle Pierre-Monteil (derrière la Galerie).

Tarifs 25 € adultes, 15 € enfants de moins de 12 ans.

Renseignements 06 73 65 65 22. 25 .

Église Saint-Pie X Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 73 65 65 22 contact@vivonslamusique.fr

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English :

Accompanied by his three musicians, Ricky Norton will perform a gospel repertoire, featuring a special guest appearance by Sylvie Pullès.

L’événement Concert Ricky Norton Bozouls a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)