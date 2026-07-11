Concert Ricky Norton Église Saint-Pie X Bozouls
dimanche 23 août 2026 · Église Saint-Pie X · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Concert Ricky Norton
Église Saint-Pie X Allée Paul Causse Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
25
Tarif de base plein tarif
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-23
fin : 2026-08-23
Date(s) :
2026-08-23
Entouré de ses trois musiciens, Ricky Norton interprétera un répertoire gospel, avec la participation exceptionnelle de Sylvie Pullès.
L’association Vivons la Musique vous donne rendez-vous le dimache 23 août à 16 h, en l’église Saint-Pie X de Bozouls,
pour un concert de Ricky Norton.
Entouré de ses trois musiciens, Ricky Norton interprétera un répertoire gospel, avec la participation exceptionnelle de Sylvie Pullès.
Les billets sont d’ores et déjà disponibles en prévente sur HelloAsso
https://www.helloasso.com/associations/vivons-la-musique/evenements/concert-ricky-norton-sylvie-pulles
Une permanence de billetterie est également assurée à Bozouls jusqu’au 30 juillet, tous les jeudis de 10 h à 13 h, à la salle Pierre-Monteil (derrière la Galerie).
Tarifs 25 € adultes, 15 € enfants de moins de 12 ans.
Renseignements 06 73 65 65 22. 25 .
Église Saint-Pie X Allée Paul Causse Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 6 73 65 65 22 contact@vivonslamusique.fr
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English :
Accompanied by his three musicians, Ricky Norton will perform a gospel repertoire, featuring a special guest appearance by Sylvie Pullès.
L’événement Concert Ricky Norton Bozouls a été mis à jour le 2026-07-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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