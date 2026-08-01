Marché Nocturne Bozouls
samedi 22 août 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Marché Nocturne
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-22
fin : 2026-08-22
Date(s) :
2026-08-22
Marché de producteurs aveyronnais. Restauration et buvette sur place.
Le traditionnel marché nocturne qui rythme l’été bozoulais est de retour.
Comme depuis plusieurs années, des producteurs et artisans de la région et des alentours viennent y proposer leurs produits.
L’occasion pour les habitants de la région et les nombreux touristes de découvrir les spécialités de l’Aveyron et d’ailleurs.
Comme d’habitude, nous vous proposerons une tombola ainsi qu’une buvette sur place. .
Bozouls 12340 Aveyron Occitanie accueil@festiboz.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Aveyron producers’ market. Food and refreshments on site.
L’événement Marché Nocturne Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Bozouls (Aveyron)
- Festi’Quilles Bozouls Bozouls 6 août 2026
- Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange Restaurant La Grange Bozouls 7 août 2026
- Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls 11 août 2026
- Festi Rando Chemin des moines de Bozouls à St Côme Bozouls 14 août 2026
- Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Rdv au niveau des Tours médiévales Bozouls 19 août 2026