Informations pratiques

Bozouls

Marché Nocturne

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-22

fin : 2026-08-22

Date(s) :

2026-08-22

Marché de producteurs aveyronnais. Restauration et buvette sur place.

Le traditionnel marché nocturne qui rythme l’été bozoulais est de retour.

Comme depuis plusieurs années, des producteurs et artisans de la région et des alentours viennent y proposer leurs produits.

L’occasion pour les habitants de la région et les nombreux touristes de découvrir les spécialités de l’Aveyron et d’ailleurs.

Comme d’habitude, nous vous proposerons une tombola ainsi qu’une buvette sur place. .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie accueil@festiboz.fr

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English :

Aveyron producers’ market. Food and refreshments on site.

L’événement Marché Nocturne Bozouls a été mis à jour le 2026-07-28 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)