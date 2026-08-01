Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange Restaurant La Grange Bozouls
vendredi 7 août 2026 · Restaurant La Grange · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange
Restaurant La Grange 40 route de Rodez 12340 Bozouls Bozouls Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
La soirée SBK revient le 7 août !
Au programme
À partir de 19h Restauration possible
20h45 Initiation à la Kiz Trad suivi d’une soirée dansante Salsa / Bachata / Kizomba jusqu’à 00h30 .
Restaurant La Grange 40 route de Rodez 12340 Bozouls Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 52 65 lagrange12340@gmail.com
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English :
SBK Night is back on August 7!
L’événement Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange Bozouls a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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