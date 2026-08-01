Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange Restaurant La Grange Bozouls

Informations pratiques

Bozouls

Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange

Restaurant La Grange 40 route de Rodez 12340 Bozouls Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-07

fin : 2026-08-07

Date(s) :

2026-08-07

La soirée SBK revient le 7 août !

Au programme

À partir de 19h Restauration possible

20h45 Initiation à la Kiz Trad suivi d’une soirée dansante Salsa / Bachata / Kizomba jusqu’à 00h30 .

Restaurant La Grange 40 route de Rodez 12340 Bozouls Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 44 52 65 lagrange12340@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

SBK Night is back on August 7!

L’événement Soirée SBK Salsa / Bachata / Kizomba à la Grange Bozouls a été mis à jour le 2026-07-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)