Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Rdv au niveau des Tours médiévales Bozouls
mercredi 19 août 2026 · Rdv au niveau des Tours médiévales · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls
Rdv au niveau des Tours médiévales Place des Tours Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19
Date(s) :
2026-08-19
Découverte des insectes du Dourdou, recherche de traces et indices de présence de mammifères et explication du rôle de l’eau dans la création du canyon.
.
Rdv au niveau des Tours médiévales Place des Tours Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Discovering the insects of the Dourdou, searching for traces and signs of mammals, and learning about the role of water in the formation of the canyon.
L’événement Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
À voir aussi à Bozouls (Aveyron)
- Concert chants, guitares et traditions d’Amérique du Sud Bozouls 19 juillet 2026
- Fête du village de Barriac Bozouls 31 juillet 2026
- Course de caisse à savon à Barriac Bozouls 1 août 2026
- Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Rue Élie Plegat Bozouls 3 août 2026
- Festi’Quilles Bozouls Bozouls 6 août 2026