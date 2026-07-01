Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Rdv au niveau des Tours médiévales Bozouls

Informations pratiques

Bozouls

Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls

Rdv au niveau des Tours médiévales Place des Tours Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-08-19

fin : 2026-08-19

Date(s) :

2026-08-19

Découverte des insectes du Dourdou, recherche de traces et indices de présence de mammifères et explication du rôle de l’eau dans la création du canyon.

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Rdv au niveau des Tours médiévales Place des Tours Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Discovering the insects of the Dourdou, searching for traces and signs of mammals, and learning about the role of water in the formation of the canyon.

L’événement Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)