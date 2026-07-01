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Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Rdv au niveau des Tours médiévales Bozouls

mercredi 19 août 2026 · Rdv au niveau des Tours médiévales · Bozouls

Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Rdv au niveau des Tours médiévales Bozouls

Informations pratiques

Début
mercredi 19 août 2026
Fin
mercredi 19 août 2026
Lieu
Rdv au niveau des Tours médiévales
Adresse
Place des Tours
Ville
12340 Bozouls
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Bozouls

Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls

Rdv au niveau des Tours médiévales Place des Tours Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mercredi 2026-08-19
fin : 2026-08-19

Date(s) :
2026-08-19

Découverte des insectes du Dourdou, recherche de traces et indices de présence de mammifères et explication du rôle de l’eau dans la création du canyon.
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Rdv au niveau des Tours médiévales Place des Tours Bozouls 12340 Aveyron Occitanie  

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English :

Discovering the insects of the Dourdou, searching for traces and signs of mammals, and learning about the role of water in the formation of the canyon.

L’événement Trésors cachés du Canyon ENS Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-07-01 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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