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AGENDA · Bozouls

Festi’Quilles Bozouls Bozouls

jeudi 6 août 2026 · Bozouls

Festi’Quilles Bozouls Bozouls

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Adresse
Parc Layrac
Ville
12340 Bozouls
Département
Aveyron
Tarif
Gratuit

Bozouls

Festi’Quilles Bozouls

Parc Layrac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux le 06 Août à Bozouls.

Au programme :
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris

Animation : marché artisanat d’art   .

Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42 

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English :

Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
The principle of the game is simple: knock down as many pins as possible using a bowling pin and a ball.

L’événement Festi’Quilles Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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