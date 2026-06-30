Festi’Quilles Bozouls Bozouls
jeudi 6 août 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Festi’Quilles Bozouls
Parc Layrac Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Le jeu des quilles de huit est un sport traditionnel Aveyronnais réunissant toutes les générations.
Le principe de ce jeu est simple faire tomber un maximum de quilles à l’aide d’une quille joueuse et d’une boule.
Vous voulez découvrir ce sport emblématique de l’Aveyron
Alors venez nombreux le 06 Août à Bozouls.
Au programme :
À partir de 16h, des instructeurs fédéraux vous initieront à la pratique des quilles de huit et des quilles au maillet (pas de réservation)
À 19h démonstration/compétition par des joueurs aguerris
Animation : marché artisanat d’art .
Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 5 65 75 82 42
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English :
Eight-pin bowling is a traditional Aveyron sport that brings together all generations.
The principle of the game is simple: knock down as many pins as possible using a bowling pin and a ball.
L’événement Festi’Quilles Bozouls Bozouls a été mis à jour le 2026-06-30 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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