Informations pratiques

Bozouls

Festi Rando Chemin des moines de Bozouls à St Côme

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

0

Tarif enfant

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-08-14

fin : 2026-08-14

Date(s) :

2026-08-14

Lancez-vous sur le mythique GR®620 et offrez-vous une parenthèse hors du temps. De l’impressionnant canyon de Bozouls au charme médiéval de Saint-Côme-d’Olt, laissez-vous surprendre par des villages de caractère et des paysages à couper le souffle.

. Date et heure Vendredi 14 août à 8h30

. Lieu de départ de la randonnée Bozouls (le lieu exact vous sera communiqué après inscription)

. Niveau de difficulté randonnée Difficile Distance totale 20 km Dénivelé 380 m Durée approximative 8h30

. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

. Les chiens sont admis (tenus en laisse)

. Prévoir eau et pique-nique + chaussures et vêtements adaptés à la météo

. Réservation Billetterie en ligne (https://www.terresdaveyron.com/billetterie/) ou directement dans l’un de nos Bureaux d’Information Touristique de Bozouls, Entraygues sur Truyère, Espalion et Estaing. Aucune inscription ne sera possible ni par téléphone ni sur place le jour de l’événement. Clôture des inscriptions la veille à 16h. 0 .

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Set out on the legendary GR%AE620 and treat yourself to a timeless getaway. From the impressive Bozouls Canyon to the medieval charm of Saint-Côme-d’Olt, let yourself be captivated by charming villages and breathtaking landscapes.

L’événement Festi Rando Chemin des moines de Bozouls à St Côme Bozouls a été mis à jour le 2026-07-03 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)