Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Rue Élie Plegat Bozouls
lundi 3 août 2026 · Rue Élie Plegat · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin
Rue Élie Plegat Complexe Cardabelle Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Plein Tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-03
Date(s) :
2026-08-03
Le ciné-concert du festival, rendez-vous incontournable pour découvrir des films muets accompagnés par des musiciens en direct: Honneur au grand Charlie Chaplin avec deux moyens métrages Charlot joue Carmen et L’Émigrant .
Le ciné-concert du festival, rendez-vous incontournable pour découvrir des films muets accompagnés par des musiciens en direct: Honneur au grand Charlie Chaplin avec deux moyens métrages Charlot joue Carmen et L’Émigrant .
Charlot l’émigrant (1917)
Musique de Baudime Jam pour quatuor à cordes
Charlot joue Carmen (1915)
Musique de Georges Bizet, adaptée par Timothy Brock et Jean-Sébastien Borsarello pour octuor
Direction Laurent Comte
Projection Mondes et Multitudes
Régie Son Jean-Baptiste Parisot 10 .
Rue Élie Plegat Complexe Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
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English :
The festival’s film concert—a must-see event for discovering silent films accompanied by live musicians—pays tribute to the great Charlie Chaplin with two medium-length films: %AB%A0Charlot Plays Carmen%A0%BB and %AB%A0The Immigrant%A0%BB.
L’événement Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Bozouls a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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