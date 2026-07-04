Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Rue Élie Plegat Bozouls

Informations pratiques

Bozouls

Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin

Rue Élie Plegat Complexe Cardabelle Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Plein Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2026-08-03

fin : 2026-08-03

Date(s) :

2026-08-03

Le ciné-concert du festival, rendez-vous incontournable pour découvrir des films muets accompagnés par des musiciens en direct: Honneur au grand Charlie Chaplin avec deux moyens métrages Charlot joue Carmen et L’Émigrant .

Le ciné-concert du festival, rendez-vous incontournable pour découvrir des films muets accompagnés par des musiciens en direct: Honneur au grand Charlie Chaplin avec deux moyens métrages Charlot joue Carmen et L’Émigrant .

Charlot l’émigrant (1917)

Musique de Baudime Jam pour quatuor à cordes

Charlot joue Carmen (1915)

Musique de Georges Bizet, adaptée par Timothy Brock et Jean-Sébastien Borsarello pour octuor

Direction Laurent Comte

Projection Mondes et Multitudes

Régie Son Jean-Baptiste Parisot 10 .

Rue Élie Plegat Complexe Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

The festival’s film concert—a must-see event for discovering silent films accompanied by live musicians—pays tribute to the great Charlie Chaplin with two medium-length films: %AB%A0Charlot Plays Carmen%A0%BB and %AB%A0The Immigrant%A0%BB.

L’événement Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Bozouls a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)