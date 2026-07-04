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Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Rue Élie Plegat Bozouls

lundi 3 août 2026 · Rue Élie Plegat · Bozouls

Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Rue Élie Plegat Bozouls

Informations pratiques

Début
lundi 3 août 2026
Fin
lundi 3 août 2026
Lieu
Rue Élie Plegat
Adresse
Complexe Cardabelle
Ville
12340 Bozouls
Département
Aveyron
Tarif
10 Tarif de base plein tarif Plein Tarif

Bozouls

Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin

Rue Élie Plegat Complexe Cardabelle Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Plein Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Lundi 2026-08-03
fin : 2026-08-03

Date(s) :
2026-08-03

Le ciné-concert du festival, rendez-vous incontournable pour découvrir des films muets accompagnés par des musiciens en direct: Honneur au grand Charlie Chaplin avec deux moyens métrages  Charlot joue Carmen  et  L’Émigrant  .
Le ciné-concert du festival, rendez-vous incontournable pour découvrir des films muets accompagnés par des musiciens en direct: Honneur au grand Charlie Chaplin avec deux moyens métrages  Charlot joue Carmen  et  L’Émigrant  .

Charlot l’émigrant (1917)
Musique de Baudime Jam pour quatuor à cordes
Charlot joue Carmen (1915)
Musique de Georges Bizet, adaptée par Timothy Brock et Jean-Sébastien Borsarello pour octuor

Direction Laurent Comte
Projection Mondes et Multitudes
Régie Son Jean-Baptiste Parisot 10  .

Rue Élie Plegat Complexe Cardabelle Bozouls 12340 Aveyron Occitanie  

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English :

The festival’s film concert—a must-see event for discovering silent films accompanied by live musicians—pays tribute to the great Charlie Chaplin with two medium-length films: %AB%A0Charlot Plays Carmen%A0%BB and %AB%A0The Immigrant%A0%BB.

L’événement Balades musicales en Aveyron Ciné-Concert Charlie Chaplin Bozouls a été mis à jour le 2026-07-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

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