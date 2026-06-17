Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls
Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls mardi 11 août 2026.
Bozouls
Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends
Salle cardabelle Rue Elie Plégat Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Concert-tremplin pour les artistes-élèves de la Masterclasse, suivi de La Voix Humaine , l’œuvre emblématique de Poulenc .
Isabelle Cals (soprano) Lidia Fittipaldi (piano) Joseph Birnbaum (piano)
Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com
Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15 .
Salle cardabelle Rue Elie Plégat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
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English :
Springboard concert for Masterclass student-artists, followed by Poulenc’s iconic work La Voix Humaine .
L’événement Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Bozouls a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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