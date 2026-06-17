Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls mardi 11 août 2026.

Bozouls

Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends

Salle cardabelle Rue Elie Plégat Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Concert-tremplin pour les artistes-élèves de la Masterclasse, suivi de La Voix Humaine , l’œuvre emblématique de Poulenc .

Isabelle Cals (soprano) Lidia Fittipaldi (piano) Joseph Birnbaum (piano)

Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com

Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15 .

Salle cardabelle Rue Elie Plégat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Springboard concert for Masterclass student-artists, followed by Poulenc’s iconic work La Voix Humaine .

L’événement Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Bozouls a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)