Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls

Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls

Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Salle cardabelle Bozouls mardi 11 août 2026.

Lieu : Salle cardabelle

Adresse : Rue Elie Plégat

Ville : 12340 Bozouls

Département : Aveyron

Début : mardi 11 août 2026

Fin : mardi 11 août 2026

Tarif : 15 Tarif enfant

Bozouls

Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends

Salle cardabelle Rue Elie Plégat Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR
15
Tarif enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Concert-tremplin pour les artistes-élèves de la Masterclasse, suivi de La Voix Humaine , l’œuvre emblématique de Poulenc .
Isabelle Cals (soprano) Lidia Fittipaldi (piano) Joseph Birnbaum (piano)

Possibilité de réserver en avance sur www.festivalpoulencandfriends.com
Billetterie sur place (CB, espèce ou chèque) 15  .

Salle cardabelle Rue Elie Plégat Bozouls 12340 Aveyron Occitanie  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Springboard concert for Masterclass student-artists, followed by Poulenc’s iconic work La Voix Humaine .

L’événement Concert Lyrique et Masterclass- Festival F. Poulenc & Friends Bozouls a été mis à jour le 2026-06-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)

À voir aussi à Bozouls (Aveyron)