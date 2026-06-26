Course de caisse à savon à Barriac Bozouls
Course de caisse à savon à Barriac Bozouls samedi 1 août 2026.
Bozouls
Course de caisse à savon à Barriac
Village de Barriac Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
15
Tarif de base plein tarif
Pilote non licencié adolescent
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-08-01
fin : 2026-08-01
Date(s) :
2026-08-01
Une course de caisse à savon organisé par le comité des fêtes de barriac et GRAVITY GARD LOZERE.
AU PROGRAMME
À partir de 8h00 Les pilotes inscrits préalablement sont convoqués
8h45 Les caisses seront montées au départ de la course pour faire une descente d’essai.
10h30 Remontée de toutes les caisses, pour la première descente chronométrée.
12h00 13h30 Pause déjeuner ( saucisse + frites maison 7€ )
13h45 Remontée de toutes les caisses pour la deuxième descente chronométrée
15h00 Remontée pour la troisième descente chronométrée
16h30 Remontée pour la parade de fin de course, où toutes les caisses descendent les unes derrière les autres, à faible vitesse et pour saluer une dernière fois le public. 15 .
Village de Barriac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie cdf.barriac@gmail.com
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English :
A soapbox race organized by the Barriac Festival Committee and GRAVITY GARD LOZERE.
L’événement Course de caisse à savon à Barriac Bozouls a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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