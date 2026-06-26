Bozouls

Course de caisse à savon à Barriac

Village de Barriac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

15

Tarif de base plein tarif

Pilote non licencié adolescent

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-08-01

fin : 2026-08-01

Date(s) :

2026-08-01

Une course de caisse à savon organisé par le comité des fêtes de barriac et GRAVITY GARD LOZERE.

AU PROGRAMME

À partir de 8h00 Les pilotes inscrits préalablement sont convoqués

8h45 Les caisses seront montées au départ de la course pour faire une descente d’essai.

10h30 Remontée de toutes les caisses, pour la première descente chronométrée.

12h00 13h30 Pause déjeuner ( saucisse + frites maison 7€ )

13h45 Remontée de toutes les caisses pour la deuxième descente chronométrée

15h00 Remontée pour la troisième descente chronométrée

16h30 Remontée pour la parade de fin de course, où toutes les caisses descendent les unes derrière les autres, à faible vitesse et pour saluer une dernière fois le public. 15 .

Village de Barriac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie cdf.barriac@gmail.com

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English :

A soapbox race organized by the Barriac Festival Committee and GRAVITY GARD LOZERE.

L’événement Course de caisse à savon à Barriac Bozouls a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)