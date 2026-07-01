Informations pratiques

Bozouls

Exposition 100% Barriac

Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-08-09

Date(s) :

2026-07-26 2026-08-09

Les œuvres des artistes locaux, tableaux, aquarelles, dessins, photos, sculptures, ou encore des œuvres musicales seront présentées.

.

Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Works by local artists—including paintings, watercolors, drawings, photographs, sculptures, and musical compositions—will be on display.

L’événement Exposition 100% Barriac Bozouls a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)