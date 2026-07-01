AGENDA · Bozouls
Exposition 100% Barriac Bozouls
dimanche 26 juillet 2026 · Bozouls
Informations pratiques
Bozouls
Exposition 100% Barriac
Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-07-26
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-26 2026-08-09
Les œuvres des artistes locaux, tableaux, aquarelles, dessins, photos, sculptures, ou encore des œuvres musicales seront présentées.
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Bozouls 12340 Aveyron Occitanie
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English :
Works by local artists—including paintings, watercolors, drawings, photographs, sculptures, and musical compositions—will be on display.
L’événement Exposition 100% Barriac Bozouls a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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