Informations pratiques

Bozouls

Marché Laine et Soie

Place de la Mairie Bozouls Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-07-26

fin : 2026-07-26

Date(s) :

2026-07-26

Toison d’Art vous invite à venir à la rencontre d’artisans du fil et d’éleveur pour découvrir leur créations.

Dans les marchés de la laine et de la soie, les artisans et les éleveurs de l’association la Toison d’art vous proposent à la vente leurs créations et productions.

– De belles matières premières issues directement d’élevage de moutons, chèvres et lapins angora.

– Des vêtements et des accessoires tissés main , tricotés, crochetés, feutrés, teints artisanalement, réalisés en soie peintes, crées en pièces uniques ou en séries limitées.

Vous découvrirez un artisanat textile créatif qui a choisi des fibres naturelles de qualité, respectueux de l’environnement et en vente directe.

De la matière au produit fini, par l’intermédiaire de tous les acteurs de la filière laine, ce collectif revalorise les savoir-faire de la filière textile artisanale lainière en France. .

Place de la Mairie Bozouls 12340 Aveyron Occitanie

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English :

Toison d’Art invites you to come meet textile artisans and farmers to discover their creations.

L’événement Marché Laine et Soie Bozouls a été mis à jour le 2026-07-17 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)