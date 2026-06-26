Fête du village de Barriac Bozouls
Fête du village de Barriac Bozouls vendredi 31 juillet 2026.
Bozouls
Fête du village de Barriac
Village de Barriac Bozouls Aveyron
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
La fête de Barriac est de retour cette année avec un programme festif et gourmand.
Le Comité des Fêtes de Barriac revient cette année avec un programme haut en couleur et une nouveauté une course à savon !!
Au programme
Vendredi 31 juillet
20h00 Bœuf musical ( Restauration et buvette sur place )
Samedi 1er août
8h00 Course de caisse à savon ( Inscription course caisses à savon BARRIAC (12340) )
20h00 Apéro-concert et repas Aligot/saucisse
À partir de 20h00 Concert de KOUAKENSTOCK
À partir de 22h30 Concert de IN ZENOZ
Dimanche 2 août
8h00 Déjeuner aux tripoux
14h00 Concours de pétanque .
Village de Barriac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie cdf.barriac@gmail.com
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English :
The Barriac Festival is back this year with a festive and gourmet lineup.
L’événement Fête du village de Barriac Bozouls a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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