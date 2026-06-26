Bozouls

Fête du village de Barriac

Village de Barriac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

La fête de Barriac est de retour cette année avec un programme festif et gourmand.

Le Comité des Fêtes de Barriac revient cette année avec un programme haut en couleur et une nouveauté une course à savon !!

Au programme

Vendredi 31 juillet

20h00 Bœuf musical ( Restauration et buvette sur place )

Samedi 1er août

8h00 Course de caisse à savon ( Inscription course caisses à savon BARRIAC (12340) )

20h00 Apéro-concert et repas Aligot/saucisse

À partir de 20h00 Concert de KOUAKENSTOCK

À partir de 22h30 Concert de IN ZENOZ

Dimanche 2 août

8h00 Déjeuner aux tripoux

14h00 Concours de pétanque .

Village de Barriac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie cdf.barriac@gmail.com

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English :

The Barriac Festival is back this year with a festive and gourmet lineup.

L’événement Fête du village de Barriac Bozouls a été mis à jour le 2026-06-26 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)