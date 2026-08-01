Informations pratiques

Bozouls

Cinéma plein air Juste une illusion

Parc Layrac Bozouls Aveyron

Tarif : – – EUR

6

Tarif de base plein tarif

Tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-08-20

fin : 2026-08-20

Date(s) :

2026-08-20

La mairie de Bozouls et Monde et Multitudes, vous invite à une soirée cinéma en plein air sous les étoiles avec la projection du film Juste une illusion.

Venez profiter d’une belle soirée estivale en plein air !

Juste une illusion

d’Olivier Nakache et Éric Toledano Tout public

Comédie, Drame, France, 2026, 1h56

Nous sommes en 1985, Vincent, bientôt 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne, entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu’il n’est déjà plus un enfant et qu’il n’est pas encore un adulte nous allons partager ses questions et ses doutes sur l’identité, l’amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux.

Une comédie sur cette période de l’enfance où l’espoir de changer le monde n’était pas “Juste une illusion…

Rendez-vous à 21h au Parc Layrac.

Repli au complexe Cardabelle en cas d’intempérie. 6 .

Parc Layrac Bozouls 12340 Aveyron Occitanie +33 7 82 62 98 63 mondesetmultitudes@gmail.com

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English :

The Bozouls City Hall and Monde et Multitudes invite you to an outdoor movie night under the stars, featuring a screening of the film *Juste une illusion*.

L’événement Cinéma plein air Juste une illusion Bozouls a été mis à jour le 2026-08-04 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)