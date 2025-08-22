Randonnée de Château-Renault La cité du cuir en suivant les rivières Château-Renault Indre-et-Loire

Randonnée de Château-Renault La cité du cuir en suivant les rivières A pieds

Randonnée de Château-Renault La cité du cuir en suivant les rivières 37110 Château-Renault Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 120 Distance : 8300.0 Tarif :

Jadis surnommé la Cité du cuir en raison de ses nombreuses tanneries, Château-Renault est bien plus qu’une ville au riche passé industriel, grâce à un étonnant patrimoine bâti, naturel, religieux…

Une belle balade vous attend le long des cours d’eau de la Brenne et du Gault.

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Hike Château-Renault The city of leather following the rivers

Once known as the City of Leather because of its many tanneries, Château-Renault is much more than just a town with a rich industrial past, thanks to its astonishing built, natural and religious heritage…

A beautiful walk along the Brenne and Gault rivers awaits you.

Deutsch : Wandern Sie durch Château-Renault Die Lederstadt entlang der Flüsse

Château-Renault, das wegen seiner zahlreichen Gerbereien einst den Beinamen Lederstadt trug, ist weit mehr als nur eine Stadt mit einer reichen industriellen Vergangenheit, denn es verfügt über ein erstaunliches bauliches, natürliches und religiöses Erbe

Es erwartet Sie ein schöner Spaziergang en

Italiano :

Un tempo nota come Città del cuoio per le sue numerose concerie, Château-Renault è molto più di una città dal ricco passato industriale, grazie al suo sorprendente patrimonio edilizio, naturale e religioso

Vi aspetta una bella passeggiata lungo i fiumi Brenne e Gault.

Español : Caminata Château-Renault La ciudad del cuero siguiendo los ríos

Antiguamente conocida como la Ciudad del Cuero por sus numerosas curtidurías, Château-Renault es mucho más que una ciudad con un rico pasado industrial, gracias a su asombroso patrimonio construido, natural y religioso

Le espera un bonito paseo a lo largo de los ríos Brenne y Gault.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-11 par SIT Centre-Val de Loire