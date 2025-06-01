RANDONNEE DES BALCONS VOLCANIQUES Lieuran-Cabrières Hérault

Durée : 180 Distance : 800.0 Tarif :

Dans un environnement volcanique, ce circuit traverse un plateau basaltique, témoin d’une longue occupation agricole et offre des points de vue exceptionnels permettant d’admirer les villages et terroirs environnants, la vallée de l’Hérault, le littoral méditerranéen et la retombée du Causse du Larzac et des Cévennes.

https://www.destination-salagou.fr/ +33 4 67 96 23 86

English : RANDONNEE DES BALCONS VOLCANIQUES

Deutsch : RANDONNEE DES BALCONS VOLCANIQUES

Italiano :

In un ambiente vulcanico, questo circuito attraversa un altopiano basaltico, testimone di una lunga occupazione agricola, e offre punti di vista eccezionali che permettono di ammirare i villaggi e i terreni circostanti, la valle dell’Hérault, la costa mediterranea e la ricaduta della Causse du Larzac e delle Cévennes.

Español : RANDONNEE DES BALCONS VOLCANIQUES

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme