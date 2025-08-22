Randonnée entre Indre et Loire Bréhémont Indre-et-Loire

Randonnée entre Indre et Loire A pieds

Randonnée entre Indre et Loire 37130 Bréhémont Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

Durée : 180 Distance : 12000.0 Tarif :

Situé en plein coeur du parc naturel régional Loire- Anjou-Touraine et dans le périmètre de la Loire classée au patrimoine mondial par l’UNESCO, Bréhémont bénéficie d’unesituation géographique exceptionnelle.

English : Hiking between Indre and Loire

Bréhémont has a prime spot in the heart of the Loire-Anjou-Touraine regional nature park and within the boundaries of the UNESCO World Heritage Loire area.

Deutsch : Wandern zwischen Indre und Loire

Bréhémont liegt im Herzen des regionalen Naturparks Loire-Anjou-Touraine und im Umkreis der Loire, die von der UNESCO zum Weltkulturerbe erklärt wurde, und profitiert von einer außergewöhnlichen geografischen Lage.

Italiano :

Situato nel cuore del Parco Naturale Regionale della Loira-Anjou-Touraine e all’interno della Valle della Loira, patrimonio mondiale dell’UNESCO, Bréhémont gode di una posizione geografica eccezionale.

Español : Senderismo entre Indre y Loira

Situado en el corazón del Parque Natural Regional de Loira-Anjou-Touraine y dentro del Valle del Loira, declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, Bréhémont goza de una situación geográfica excepcional.

