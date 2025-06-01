Randonnée Freundstein et Molkenrain Thann Haut-Rhin
Randonnée Freundstein et Molkenrain Place du Bungert 68800 Thann Haut-Rhin Grand Est
Durée : 480 Distance : 21000.0 Tarif :
Longue randonnée assez sportive vers le massif du Molkenrain près du champ de bataille du Hartmannswillerkopf et le Freundstein.
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20
English :
A long, fairly strenuous hike to the Molkenrain massif near the Hartmannswillerkopf battlefield and the Freundstein.
Deutsch :
Lange, recht sportliche Wanderung zum Molkenrain-Massiv in der Nähe des Schlachtfeldes Hartmannswillerkopf und des Freundsteins.
Italiano :
Un’escursione lunga e abbastanza faticosa sul massiccio del Molkenrain, vicino al campo di battaglia Hartmannswillerkopf e al Freundstein.
Español :
Una excursión larga y bastante agotadora al macizo de Molkenrain, cerca del campo de batalla de Hartmannswillerkopf y el Freundstein.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Système d’informations touristique Alsace