Randonnée Freundstein et Molkenrain Thann Haut-Rhin

Randonnée Freundstein et Molkenrain Thann Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.

Randonnée Freundstein et Molkenrain

Randonnée Freundstein et Molkenrain Place du Bungert 68800 Thann Haut-Rhin Grand Est

Durée : 480 Distance : 21000.0 Tarif :

Longue randonnée assez sportive vers le massif du Molkenrain près du champ de bataille du Hartmannswillerkopf et le Freundstein.

http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20

English :

A long, fairly strenuous hike to the Molkenrain massif near the Hartmannswillerkopf battlefield and the Freundstein.

Deutsch :

Lange, recht sportliche Wanderung zum Molkenrain-Massiv in der Nähe des Schlachtfeldes Hartmannswillerkopf und des Freundsteins.

Italiano :

Un’escursione lunga e abbastanza faticosa sul massiccio del Molkenrain, vicino al campo di battaglia Hartmannswillerkopf e al Freundstein.

Español :

Una excursión larga y bastante agotadora al macizo de Molkenrain, cerca del campo de batalla de Hartmannswillerkopf y el Freundstein.

