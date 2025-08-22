Randonnée insolite de Canimoov Dixmont Yonne

Randonnée insolite de Canimoov A pieds Facile

Randonnée insolite de Canimoov 1 chemin des Châtaigniers 89500 Dixmont Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 8000.0 Tarif :

Dans l’Yonne venez découvrir l’attelage de chiens de traîneau et prenez place dans le kart confortablement installé et piloté par le musher ou découvrez la cani-randonnée récréative avec des chiens de traineaux. Accessible à tous les âges. Cani-baby, de 3 à 6 ans ; en duo, de 6 à 12 ans et en solo, à partir de 12 ans. Un moment unique à découvrir sans plus attendre ! Sur réservation.

Facile

https://www.canimoov-traineau.fr/ +33 6 45 14 21 25

English :

In the Yonne region, come and discover dog sledding and take your place in the kart, comfortably seated and piloted by the musher, or discover recreational cani-hiking with sled dogs. Accessible to all ages. Cani-baby, ages 3 to 6; duo, ages 6 to 12; solo, ages 12 and up. A unique experience for all ages! Reservations required.

Deutsch :

Entdecken Sie im Departement Yonne das Gespannfahren mit Schlittenhunden und nehmen Sie bequem Platz im Kart, das vom Musher gesteuert wird, oder entdecken Sie die Freizeit-Kani-Wanderung mit Schlittenhunden. Für alle Altersgruppen zugänglich. Cani-baby, von 3 bis 6 Jahren; im Duo, von 6 bis 12 Jahren und im Solo, ab 12 Jahren. Ein einzigartiger Moment, den Sie sofort entdecken sollten! Auf Reservierung.

Italiano :

Venite a scoprire la slitta trainata dai cani nell’Yonne e prendete posto nel kart, comodamente seduti e guidati dal musher, oppure scoprite le escursioni ricreative con i cani da slitta. Accessibile a tutte le età. Cani-baby, dai 3 ai 6 anni; duo, dai 6 ai 12 anni e solo, dai 12 anni. Un’esperienza unica da non perdere! Prenotazione obbligatoria.

Español :

Venga a descubrir el trineo tirado por perros en el Yonne y ocupe su lugar en el kart, cómodamente sentado y pilotado por el musher, o descubra el cani-senderismo recreativo con perros de trineo. Accesible a todas las edades. Cani-baby, de 3 a 6 años; dúo, de 6 a 12 años y solo, a partir de 12 años. Una experiencia única que no querrá perderse Es necesario reservar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-08-29 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data