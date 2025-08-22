Randonnée la Presqu’île de Laussac Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée la Presqu’île de Laussac

Randonnée la Presqu’île de Laussac 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Depuis le village de Thérondels, tout proche des Monts du Cantal, une approche facile des gorges sauvages de la Truyère et du plan d’eau de Sarrans, avec des points de vue assez exceptionnels.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

From the village of Thérondels, very close to the Monts du Cantal, an easy approach to the wild Truyère gorges and the Sarrans lake, with quite exceptional views.

Deutsch :

Vom Dorf Thérondels aus, ganz in der Nähe der Monts du Cantal, eine leichte Annäherung an die wilden Schluchten der Truyère und den Wasserspiegel von Sarrans mit ziemlich außergewöhnlichen Aussichtspunkten.

Italiano :

Dal villaggio di Thérondels, vicino ai Monts du Cantal, un facile approccio alle selvagge gole del Truyère e al lago di Sarrans, con panorami eccezionali.

Español :

Desde el pueblo de Thérondels, cerca de los Montes del Cantal, se puede acceder fácilmente a las salvajes gargantas de la Truyère y al lago de Sarrans, con unas vistas excepcionales.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-03-28 par ADT Aveyron