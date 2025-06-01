Randonnée la Waldkapelle par Pastetenplatz Thann Haut-Rhin
Randonnée la Waldkapelle par Pastetenplatz Thann Haut-Rhin vendredi 1 août 2025.
Randonnée la Waldkapelle par Pastetenplatz
Randonnée la Waldkapelle par Pastetenplatz Place du Bungert 68800 Thann Haut-Rhin Grand Est
Durée : 240 Distance : 13900.0 Tarif :
Belle randonnée d’une demi-journée dont la boucle entoure le fameux vignoble du Rangen, mais rassurez-vous vous serez à l’ombre en forêt sur une partie du circuit !
http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20
English :
Nice half-day hike whose loop surrounds the famous Rangen vineyard, but don’t worry, you’ll be in the shade in the forest on part of the circuit!
Deutsch :
Schöne Halbtageswanderung, deren Rundweg um den berühmten Weinberg Rangen führt, aber seien Sie beruhigt, auf einem Teil der Strecke werden Sie im Wald im Schatten liegen!
Italiano :
Una bella escursione di mezza giornata il cui anello circonda il famoso vigneto di Rangen, ma state certi che per una parte del percorso sarete all’ombra nel bosco!
Español :
Una hermosa caminata de medio día cuyo bucle rodea el famoso viñedo de Rangen, pero tenga la seguridad de que estará a la sombra en el bosque en parte del circuito
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Système d’informations touristique Alsace