Randonnée la Waldkapelle par Pastetenplatz Thann Haut-Rhin

Randonnée la Waldkapelle par Pastetenplatz Place du Bungert 68800 Thann Haut-Rhin Grand Est

Durée : 240 Distance : 13900.0 Tarif :

Belle randonnée d’une demi-journée dont la boucle entoure le fameux vignoble du Rangen, mais rassurez-vous vous serez à l’ombre en forêt sur une partie du circuit !

http://www.tourisme-thann-cernay.fr/ +33 3 89 37 96 20

English :

Nice half-day hike whose loop surrounds the famous Rangen vineyard, but don’t worry, you’ll be in the shade in the forest on part of the circuit!

Deutsch :

Schöne Halbtageswanderung, deren Rundweg um den berühmten Weinberg Rangen führt, aber seien Sie beruhigt, auf einem Teil der Strecke werden Sie im Wald im Schatten liegen!

Italiano :

Una bella escursione di mezza giornata il cui anello circonda il famoso vigneto di Rangen, ma state certi che per una parte del percorso sarete all’ombra nel bosco!

Español :

Una hermosa caminata de medio día cuyo bucle rodea el famoso viñedo de Rangen, pero tenga la seguridad de que estará a la sombra en el bosque en parte del circuito

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-05 par Système d’informations touristique Alsace