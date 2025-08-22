Randonnée le château de Valon Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée le château de Valon

Randonnée le château de Valon 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Depuis le pittoresque village de Valon perché sur un éperon rocheux une randonnée exceptionnelle offrant des vues imprenables sur les gorges de la Truyère et le lac de Couesques.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

From the picturesque village of Valon perched on a rocky outcrop, an exceptional hike offering breathtaking views of the Truyère gorges and the Couesques lake.

Deutsch :

Vom malerischen Dorf Valon aus, das auf einem Felsvorsprung thront, eine außergewöhnliche Wanderung mit atemberaubenden Ausblicken auf die Truyère-Schlucht und den See von Couesques.

Italiano :

Dal pittoresco villaggio di Valon, arroccato su uno sperone roccioso, un’escursione eccezionale che offre una vista mozzafiato sulle gole del Truyère e sul lago Couesques.

Español :

Desde el pintoresco pueblo de Valon, encaramado en un saliente rocoso, una excursión excepcional que ofrece unas vistas impresionantes de las gargantas de la Truyère y del lago de Couesques.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-05-07 par ADT Aveyron