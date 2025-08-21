Randonnée le circuit de Bel-Air Mur-de-Barrez Aveyron
vendredi 1 mai 2026
Randonnée le circuit de Bel-Air
Randonnée le circuit de Bel-Air 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie
Pâturages, forêts, troupeaux, eaux vives, constructions traditionnelles (maisons et granges aux toits de Lauzes) jalonnent cette intéressante randonnée.
https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16
English :
Pastures, forests, herds, white water, traditional buildings (houses and barns with Lauzes roofs) mark out this interesting walk.
Deutsch :
Weiden, Wälder, Herden, fließendes Wasser, traditionelle Bauten (Häuser und Scheunen mit Dächern aus Lauzes) säumen diese interessante Wanderung.
Italiano :
Pascoli, boschi, mandrie, acque bianche, edifici tradizionali (case e fienili con tetti in lauze) caratterizzano questa interessante passeggiata.
Español :
Pastos, bosques, rebaños, aguas bravas, construcciones tradicionales (casas y graneros con tejados de lauzas) jalonan este interesante paseo.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron