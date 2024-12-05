Randonnée le long de la Goutelle Neufmanil Ardennes

Randonnée le long de la Goutelle Neufmanil Ardennes vendredi 1 août 2025.

Durée : Distance : 11000.0 Tarif :

Parcours en sous-bois qui alterne terrain plat au départ, sentier accidenté au retour et passages en balcon suivant les ondulations et courbes du terrain, avec parfois des échappées sur la vallée au travers les arbres.Cette randonnée vous fera longer le rivière de La Goutelle et découvrir des villages typiques ardennais.

https://www.visorando.com/randonnee-neufmanil-gespunsart-le-long-de-la-goute/

English :

This trail through the undergrowth alternates between flat ground at the start, an uneven path on the return and balcony sections following the undulations and curves of the terrain, with occasional glimpses of the valley through the trees.

Deutsch :

Diese Wanderung führt Sie entlang des Flusses La Goutelle und durch die typischen Dörfer der Ardennen.

Italiano :

Questo percorso nel sottobosco alterna un terreno pianeggiante all’inizio, un sentiero accidentato al ritorno e tratti di balcone che seguono le ondulazioni e le curve del terreno, con occasionali scorci della valle attraverso gli alberi.Questa passeggiata vi porterà lungo il fiume La Goutelle e attraverso i tipici villaggi delle Ardenne.

Español :

Este sendero a través de la maleza alterna terreno llano al principio, un camino accidentado a la vuelta y tramos de balcón que siguen las ondulaciones y curvas del terreno, con ocasionales vislumbres del valle a través de los árboles.Este paseo le llevará a lo largo del río La Goutelle y a través de pueblos típicos de las Ardenas.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-12-05 par Ardennes Tourisme