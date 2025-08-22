Randonnée Le sentier de Jou Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée Le sentier de Jou

Randonnée Le sentier de Jou 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

Depuis le site unique de la Presqu’île de Laussac, ce circuit nous fait prendre de la hauteur pour nous offrir des points de vue assez exceptionnels sur la retenue de Sarrans et le hameau de Laussac.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

From the unique site of the Presqu’île de Laussac, this circuit makes us take the height to offer us quite exceptional points of view on the Sarrans reservoir and the hamlet of Laussac.

Deutsch :

Von dem einzigartigen Standort der Halbinsel Laussac aus lässt uns dieser Rundweg in die Höhe steigen , um uns ziemlich außergewöhnliche Aussichtspunkte auf den Sarrans-Stausee und den Weiler Laussac zu bieten.

Italiano :

Dal sito unico della Presqu’île de Laussac, questo tour ci porta in alto per offrirci una vista eccezionale sul bacino di Sarrans e sulla frazione di Laussac.

Español :

Desde el lugar único de la Presqu’île de Laussac, esta excursión nos lleva a lo alto para ofrecernos unas vistas bastante excepcionales del embalse de Sarrans y de la aldea de Laussac.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-02-28 par ADT Aveyron