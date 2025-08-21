Randonnée Le village templier de Nigresserre Mur-de-Barrez Aveyron

Randonnée Le village templier de Nigresserre

Randonnée Le village templier de Nigresserre 12, Grand’Rue 12600 Mur-de-Barrez Aveyron Occitanie

A la rencontre des beaux troupeaux bovins où la vache d’Aubrac est encore reine , au cœur d’un riche plateau et de grands espaces verdoyants.

https://www.carladez.fr/ +33 5 65 66 10 16

English :

To meet the beautiful bovine herds where the Aubrac cow is still queen , in the heart of a rich plateau and large green spaces.

Deutsch :

Begegnen Sie den schönen Rinderherden, in denen die Aubrac-Kuh noch Königin ist, inmitten einer reichen Hochebene und großer grüner Flächen.

Italiano :

Un incontro con le splendide mandrie di bovini dove la mucca Aubrac è ancora regina , nel cuore di un ricco altopiano e di grandi spazi verdi.

Español :

Un encuentro con los bellos rebaños donde la vaca Aubrac sigue siendo reina , en el corazón de una rica meseta y de grandes espacios verdes.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2022-01-31 par ADT Aveyron