RANDONNÉE LES CLAPÀS Saint-Chinian Hérault

Durée : 195 Distance : 1000.0 Tarif :

Paysage et terroir sont ici intimement liés. Au cœur du vignoble Saint- Chinianais, cette jolie randonnée, révèle à chaque recoin un paysage minéral et intimiste. Les clapàs qui jalonnent le parcours, sont d’étonnants amas de pierres. Les capitelles sont de petites constructions en pierre sèche. Clapàs et capitelles sont la preuve de la pugnacité de nos ancêtres à cultiver cette terre.

English : RANDONNÉE LES CLAPÀS

Deutsch : RANDONNÉE LES CLAPÀS

Italiano :

Paesaggio e terroir sono qui intimamente legati. Nel cuore dei vigneti di Saint-Chinian, questa bella passeggiata rivela ad ogni angolo un paesaggio minerale e intimo. I clapàs che costeggiano il percorso sono sorprendenti cumuli di pietre. I capitelli sono piccole costruzioni in pietra a secco. Clapàs e capitelle sono la prova della combattività dei nostri antenati nel coltivare questa terra.

Español : RANDONNÉE LES CLAPÀS

