CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Saint-Chinian Hérault

CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS En VTT Difficulté moyenne

Durée : 120 Distance : 2100.0 Tarif :

Circuit rouge sans grandes difficultés présentant un réel intérêt patrimonial.
https://www.tourismecanaldumidi.fr/   +33 4 67 37 85 29

English : CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS

Deutsch : CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS

Italiano :

Un percorso rosso senza grandi difficoltà e con un reale interesse per il patrimonio.

Español : CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme