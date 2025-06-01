CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Saint-Chinian Hérault
CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS Saint-Chinian Hérault vendredi 1 août 2025.
CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS En VTT Difficulté moyenne
Site VTT-FFC CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS 34360 Saint-Chinian Hérault Occitanie
Durée : 120 Distance : 2100.0 Tarif :
Circuit rouge sans grandes difficultés présentant un réel intérêt patrimonial.
Difficulté moyenne
https://www.tourismecanaldumidi.fr/ +33 4 67 37 85 29
English : CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Circuit rouge sans grandes difficultés présentant un réel intérêt patrimonial.
Deutsch : CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Circuit rouge sans grandes difficultés présentant un réel intérêt patrimonial.
Italiano :
Un percorso rosso senza grandi difficoltà e con un reale interesse per il patrimonio.
Español : CIRCUIT N°11 CÉBAZAN LES CAPITELLES SITE VTT DU TERROIR SAINT-CHINIANAIS
Circuit rouge sans grandes difficultés présentant un réel intérêt patrimonial.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-08-01 par Hérault Tourisme