Randonnée Les Monts Berthiand Nurieux-Volognat Ain

Randonnée Les Monts Berthiand Mairie 01460 Nurieux-Volognat Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Cette randonnée pédestre balisée en jaune prend départ dans à la sortie du village de Nurieux. Le sentier prend la direction des villages de Volognat et de Peyriat qui offrent de jolies vues sur la vallée de l’Oignin, et le Marais des Lèches,

English :

This yellow-marked hike starts just outside the village of Nurieux. The trail heads towards the villages of Volognat and Peyriat, which offer lovely views over the Oignin valley and the Marais des Lèches,

Deutsch :

Diese gelb markierte Wanderung beginnt in am Ortsausgang von Nurieux. Der Weg führt in Richtung der Dörfer Volognat und Peyriat, die schöne Ausblicke auf das Tal des Oignin und das Marais des Lèches bieten,

Italiano :

Questa passeggiata segnalata in giallo inizia appena fuori dal villaggio di Nurieux. Il sentiero si dirige verso i villaggi di Volognat e Peyriat, che offrono una bella vista sulla valle di Oignin e sul Marais des Lèches,

Español :

Este paseo señalizado en amarillo comienza a las afueras del pueblo de Nurieux. El sendero se dirige hacia los pueblos de Volognat y Peyriat, que ofrecen hermosas vistas sobre el valle de Oignin y el Marais des Lèches,

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme