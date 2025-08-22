Randonnée Sur les pentes de l’avocat Vieu-d’Izenave Ain

Randonnée Sur les pentes de l’avocat

Randonnée Sur les pentes de l’avocat Vieu d’izenave hangar communal 01430 Vieu-d’Izenave Ain Auvergne-Rhône-Alpes

Depuis le hangar communal, suivez sentiers et routes, traversez le hameau de Talipiat, montez sur les flancs de l’Avocat, puis descendez près des ruines de l’ancienne verrerie avant de revenir.

English :

From the hangar, follow paths and roads through the hamlet of Talipiat, up the slopes of Avocat, then down near the ruins of the old glassworks before returning.

Deutsch :

Folgen Sie vom Gemeindeschuppen aus den Wegen und Straßen, durchqueren Sie den Weiler Talipiat, steigen Sie an den Hängen des Avocat hinauf und steigen Sie bei den Ruinen der alten Glasfabrik hinab, bevor Sie wieder zurückgehen.

Italiano :

Dall’hangar comunale si seguono i sentieri e le strade che attraversano la frazione di Talipiat, risalgono le pendici dell’Avocat e scendono vicino alle rovine dell’antica vetreria prima di tornare indietro.

Español :

Desde el hangar comunal, siga los senderos y caminos que atraviesan la aldea de Talipiat, suben por las laderas del Avocat y bajan cerca de las ruinas de la antigua fábrica de vidrio antes de regresar.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-01 par Office de Tourisme du Haut-Bugey source Apidae Tourisme