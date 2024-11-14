Randonnée vers le Wachholderberg Molsheim Bas-Rhin

vendredi 1 août 2025.

Randonnée vers le Wachholderberg

1 route de Mutzig 67120 Molsheim Bas-Rhin Grand Est

Durée : 180 Distance : 10000.0 Tarif :

Un sentier au départ de Molsheim pour arriver au Wachholderberg, table et bancs, espace ombragé à l’arrivée.

+33 3 88 38 11 61

English :

A path from Molsheim to the Wachholderberg, with table and benches, and a shaded area at the finish.

Deutsch :

Ein Weg von Molsheim zum Wachholderberg, Tisch und Bänke, schattiger Platz am Ziel.

Italiano :

Un sentiero da Molsheim al Wachholderberg, con tavolo e panche e un’area ombreggiata all’arrivo.

Español :

Un sendero desde Molsheim hasta el Wachholderberg, con una mesa y bancos y una zona sombreada en la meta.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2024-11-14 par Système d’informations touristique Alsace