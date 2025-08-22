Randonnées à Saint-Germain-Chassenay / Boucle de Saint-Germain-Chassenay Saint-Germain-Chassenay Nièvre
Boucle de Saint-Germain-Chassenay Le Bourg 58300 Saint-Germain-Chassenay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté
Distance : 10000.0
Randonnée alternant routes secondaires et petits chemins.
Facile
English :
Hike alternating secondary roads and small paths.
Deutsch :
Wanderung, bei der sich Nebenstraßen und kleine Wege abwechseln.
Italiano :
La passeggiata alterna strade secondarie e piccoli sentieri.
Español :
El paseo alterna carreteras secundarias y pequeños senderos.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data