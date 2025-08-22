Randonnées à Saint-Germain-Chassenay / Boucle de Saint-Germain-Chassenay Saint-Germain-Chassenay Nièvre

Randonnées à Saint-Germain-Chassenay Boucle de Saint-Germain-Chassenay A pieds Facile

Randonnées à Saint-Germain-Chassenay Boucle de Saint-Germain-Chassenay Le Bourg 58300 Saint-Germain-Chassenay Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

Durée : Distance : 10000.0 Tarif :

Randonnée alternant routes secondaires et petits chemins.

Facile

https://www.facebook.com/Officedetourismeconfluence/ +33 3 86 25 27 23

English :

Hike alternating secondary roads and small paths.

Deutsch :

Wanderung, bei der sich Nebenstraßen und kleine Wege abwechseln.

Italiano :

La passeggiata alterna strade secondarie e piccoli sentieri.

Español :

El paseo alterna carreteras secundarias y pequeños senderos.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-25 par Bourgogne-Franche-Comté Tourisme Decibelles Data