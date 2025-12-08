Remem’Bernières ils ont débarqué Bernières-sur-Mer Calvados

Remem’Bernières ils ont débarqué

Remem’Bernières ils ont débarqué 34 Promenade des Français 14990 Bernières-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 90 Distance : 3500.0 Tarif :

REMEM’BERNIERES

Partez à la découverte de l’histoire du débarquement allié à Bernières-sur-Mer à travers deux circuits fléchés et géolocalisés, tout en vous aidant de l’application web Remem’Bernières.

Une dizaine de photos d’époque sur des supports extérieurs jalonnent le circuit géolocalisé Ils ont débarqué .

Un fléchage dans la commune permet de suivre pas à pas le parcours des soldats dans Bernières. Les photos sont accompagnées d’un QR code, à scanner avec votre smartphone ou votre tablette pour accéder aux contenus numériques images d’archives, anecdotes historiques, témoignages de civils…

Circuit n°1 ils ont débarqué ce circuit retrace l’histoire du débarquement à Bernières-sur-mer à travers les vestiges de cette période et les bâtiments historiques détruits par les Allemands sur 15 points d’intérêt.

+33 2 31 37 46 80

English : Remem’Bernières ils ont débarqué

REMEM’BERNIERES

Discover the history of the Allied landings at Bernières-sur-Mer on two signposted and geolocated trails, with the help of the Remem’Bernières web application.

A dozen period photos on outdoor supports mark out the geolocated tour: They landed .

A signposting system around the town allows you to follow the soldiers’ route through Bernières step by step. The photos are accompanied by a QR code, which you can scan with your smartphone or tablet to access the digital content: archive images, historical anecdotes, testimonies from civilians, etc.

Tour no. 1 They landed : this tour retraces the history of the landings at Bernières-sur-mer through the remains of this period and the historic buildings destroyed by the Germans at 15 points of interest.

Deutsch :

REMEM’BERNIERES

Entdecken Sie die Geschichte der Landung der Alliierten in Bernières-sur-Mer auf zwei ausgeschilderten und geolokalisierten Rundgängen und nutzen Sie dabei die Web-App Remem’Bernières.

Ein Dutzend Fotos aus der damaligen Zeit auf Außenständern säumen den geolokalisierten Rundgang: Ils ont débarqué (Sie sind gelandet)

Eine Beschilderung in der Gemeinde ermöglicht es, den Weg der Soldaten in Bernières Schritt für Schritt zu verfolgen. Die Fotos sind mit einem QR-Code versehen, den Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet einscannen können, um auf die digitalen Inhalte zuzugreifen: Archivbilder, historische Anekdoten, Aussagen von Zivilisten..

Rundgang Nr. 1 Ils ont débarqué (Sie sind gelandet): Dieser Rundgang erzählt die Geschichte der Landung in Bernières-sur-mer anhand der Überreste aus dieser Zeit und der von den Deutschen zerstörten historischen Gebäude an 15 interessanten Punkten.

Italiano :

RIMINI

Scoprite la storia degli sbarchi alleati a Bernières-sur-Mer attraverso due percorsi segnalati e geolocalizzati, con l’aiuto dell’applicazione web Remem?Bernières.

Una dozzina di foto d’epoca su supporti esterni delimitano il circuito geolocalizzato: Sono atterrati

Un cartello in città permette di seguire passo dopo passo il percorso dei soldati a Bernières. Le foto sono accompagnate da un codice QR, che si può scansionare con il proprio smartphone o tablet per accedere ai contenuti digitali: immagini d’archivio, aneddoti storici, testimonianze civili, ecc

Tour n°1 Sbarcarono : questo tour ripercorre la storia dello sbarco a Bernières-sur-mer attraverso i resti di questo periodo e gli edifici storici distrutti dai tedeschi in 15 punti di interesse.

Español :

REMEMORACIONES

Descubra la historia del desembarco de los aliados en Bernières-sur-Mer a través de dos recorridos señalizados y geolocalizados, con la ayuda de la aplicación web Remem… Bernières.

Una docena de fotos de época en soportes exteriores delimitan el circuito geolocalizado: Han aterrizado

Una señalización en la ciudad permite seguir paso a paso la ruta de los soldados en Bernières. Las fotos van acompañadas de un código QR, que se puede escanear con el smartphone o la tableta para acceder al contenido digital: imágenes de archivo, anécdotas históricas, testimonios de civiles, etc

Recorrido n°1 Desembarco : este recorrido recorre la historia del desembarco en Bernières-sur-mer a través de los restos de esta época y de los edificios históricos destruidos por los alemanes en 15 puntos de interés.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme