Remem’Bernières ils ont libéré notre village Bernières-sur-Mer Calvados

Remem’Bernières ils ont libéré notre village 34 Promenade des Français 14990 Bernières-sur-Mer Calvados Normandie

Durée : 60 Distance : 1500.0 Tarif :

REMEM’BERNIERES

Partez à la découverte de l’histoire du débarquement allié à Bernières-sur-Mer à travers deux circuits fléchés et géolocalisés, tout en vous aidant de l’application web Remem’Bernières.

Une dizaine de photos d’époque sur des supports extérieurs jalonnent le circuit géolocalisé ils ont libéré notre village .

Un fléchage dans la commune permet de suivre pas à pas le parcours des soldats dans Bernières. Les photos sont accompagnées d’un QR code, à scanner avec votre smartphone ou votre tablette pour accéder aux contenus numériques images d’archives, anecdotes historiques, témoignages de civils…

Circuit n°2 ils ont libéré notre village ce circuit retrace l’histoire de la libération de Bernières-sur-mer. 16 points d’intérêt, 1,5km.

+33 2 31 37 46 80

English : Remem’Bernières ils ont libéré notre village

Discover the history of the Allied landings at Bernières-sur-Mer on two signposted and geolocated routes, using the Remem’Bernières web application.

A dozen period photos on outdoor supports mark out the geolocated tour: They liberated our village .

A signposting system in the village allows you to follow the soldiers’ route through Bernières step by step. The photos are accompanied by a QR code, which you can scan with your smartphone or tablet to access the digital content: archive images, historical anecdotes, testimonies from civilians, etc.

Route 2 They liberated our village : this route retraces the history of the liberation of Bernières-sur-mer. 16 points of interest, 1.5km.

Flyer available from our tourist offices.

Deutsch :

REMEM’BERNIERES

Entdecken Sie die Geschichte der Landung der Alliierten in Bernières-sur-Mer auf zwei ausgeschilderten und geolokalisierten Rundgängen und nutzen Sie dabei die Web-App Remem’Bernières.

Ein Dutzend Fotos aus der Zeit auf Außenständern säumen den geolokalisierten Rundgang: Sie haben unser Dorf befreit

Eine Beschilderung in der Gemeinde ermöglicht es, den Weg der Soldaten durch Bernières Schritt für Schritt zu verfolgen. Die Fotos sind mit einem QR-Code versehen, den Sie mit Ihrem Smartphone oder Tablet einscannen können, um auf die digitalen Inhalte zuzugreifen: Archivbilder, historische Anekdoten, Aussagen von Zivilisten..

Rundgang Nr. 2 Sie haben unser Dorf befreit : Dieser Rundgang erzählt die Geschichte der Befreiung von Bernières-sur-Mer. 16 Points of Interest, 1,5 km.

Italiano :

RIMINI

Scoprite la storia degli sbarchi alleati a Bernières-sur-Mer attraverso due percorsi segnalati e geolocalizzati, con l’aiuto dell’applicazione web Remem?Bernières.

Una dozzina di foto d’epoca su supporti esterni delimitano il circuito geolocalizzato: hanno liberato il nostro villaggio

Un cartello nel villaggio permette di seguire passo dopo passo il percorso dei soldati a Bernières. Le foto sono accompagnate da un codice QR, che si può scansionare con il proprio smartphone o tablet per accedere ai contenuti digitali: immagini d’archivio, aneddoti storici, testimonianze civili, ecc

Tour n°2 Hanno liberato il nostro villaggio : questo tour ripercorre la storia della liberazione di Bernières-sur-mer. 16 punti di interesse, 1,5 km.

Español :

REMEMORACIONES

Descubra la historia del desembarco de los aliados en Bernières-sur-Mer a través de dos recorridos señalizados y geolocalizados, con la ayuda de la aplicación web Remem… Bernières.

Una docena de fotos de época en soportes exteriores delimitan el circuito geolocalizado: liberaron nuestro pueblo

Una señalización en el pueblo permite seguir paso a paso la ruta de los soldados en Bernières. Las fotos van acompañadas de un código QR, que se puede escanear con el smartphone o la tableta para acceder al contenido digital: imágenes de archivo, anécdotas históricas, testimonios de civiles, etc

Recorrido n°2 Liberaron nuestro pueblo : este recorrido recorre la historia de la liberación de Bernières-sur-mer. 16 puntos de interés, 1,5 km.

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-11-27 par Normandie Tourisme