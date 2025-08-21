Romestaing, dans les pas des Templiers Romestaing Lot-et-Garonne

Romestaing, dans les pas des Templiers En VTT Facile

Romestaing, dans les pas des Templiers 47250 Romestaing Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine

Le plus souvent tracée dans des zones boisées ou dans des chemins ombragés, cette randonnée fait découvrir, depuis les hauteurs, une vaste mer végétale ondulante.

English :

This hike, which is mostly in wooded areas or on shady paths, reveals a vast sea of undulating vegetation from the heights.

Deutsch :

Diese Wanderung führt meist durch Waldgebiete oder über schattige Wege und zeigt von den Anhöhen aus ein weites, wogendes Pflanzenmeer.

Italiano :

Per lo più in zone boschive o su sentieri ombreggiati, questa escursione conduce dalle alture a un vasto mare di vegetazione ondulata.

Español :

En su mayor parte en zonas boscosas o en senderos sombreados, esta caminata conduce desde las alturas a un vasto mar de vegetación ondulada.

