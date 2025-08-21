Romestaing, dans les pas des Templiers Romestaing Lot-et-Garonne
Romestaing, dans les pas des Templiers 47250 Romestaing Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine
Le plus souvent tracée dans des zones boisées ou dans des chemins ombragés, cette randonnée fait découvrir, depuis les hauteurs, une vaste mer végétale ondulante.
+33 5 53 66 14 14
English : Romestaing, dans les pas des Templiers
This hike, which is mostly in wooded areas or on shady paths, reveals a vast sea of undulating vegetation from the heights.
Deutsch : Romestaing, dans les pas des Templiers
Diese Wanderung führt meist durch Waldgebiete oder über schattige Wege und zeigt von den Anhöhen aus ein weites, wogendes Pflanzenmeer.
Italiano :
Per lo più in zone boschive o su sentieri ombreggiati, questa escursione conduce dalle alture a un vasto mare di vegetazione ondulata.
Español : Romestaing, dans les pas des Templiers
En su mayor parte en zonas boscosas o en senderos sombreados, esta caminata conduce desde las alturas a un vasto mar de vegetación ondulada.
Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-04-15 par SIRTAQUI Nouvelle-Aquitaine