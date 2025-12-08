Route de l’Histoire et des Légendes La Martre Var

Route de l’Histoire et des Légendes

Route de l’Histoire et des Légendes 83840 La Martre Var Provence-Alpes-Côte d’Azur

Remontez le temps à travers nos villages jalonnées d’œuvres d’art inspirées à nos artistes par la magie des lieux et l’histoire de l’Homme. Entrez dans ce pays de liberté ou l’histoire et l’imaginaire se croisent et enfantent légendes et autres mythes.

English : Route of History and Legends

Step back in time through our villages dotted with works of art inspired by the magic of the surroundings and human history. Enter this land of freedom where history and imagination intersect, giving birth to legends and myths.

Deutsch :

Lassen Sie sich in unseren Dörfern in die Vergangenheit zurückversetzen und entdecken Sie Kunstwerke, die unsere Künstler durch die Magie der Orte und die Geschichte der Menschen inspiriert haben. Betreten Sie dieses Land der Freiheit, in dem sich Geschichte und Phantasie kreuzen und Legenden und Mythen entstehen lassen.

Italiano :

Tornate indietro nel tempo attraverso i nostri villaggi, costellati di opere d’arte ispirate alla magia del luogo e alla storia dell’umanità. Entrate in questa terra di libertà, dove storia e immaginazione si fondono per creare leggende e miti.

Español :

Retroceda en el tiempo a través de nuestros pueblos, salpicados de obras de arte inspiradas en la magia del lugar y en la historia de la humanidad. Adéntrese en esta tierra de libertad, donde la historia y la imaginación se unen para crear leyendas y mitos.

