ROUTE DES EGLISES FORTIFIEES DE THIERACHE TARZY Tarzy Ardennes

ROUTE DES EGLISES FORTIFIEES DE THIERACHE TARZY

L’histoire et les guerres ont obligé les habitants de Thiérache à fortifier leurs édifices. Sur cette terre douce et vallonnée, les églises sont des châteaux forts, les fermes des bastions et les nobles demeures des citadelles. La richesse du patrimoine est ici exceptionnelle. L’histoire n’a donné d’autre choix à la population que de fortifier églises et maisons pour se mettre à l’abri des troupes qui ont écumé la région de la Guerre de Cent Ans au 17ème siècle. Aujourd’hui, les églises fortifiées aux tours d’angles, donjons, meurtrières et échauguettes sont les témoins de cette histoire tourmentée. Les ferraillements des batailles se sont tus et ont cédé la place à une atmosphère de calme et de paix séculaires.

History and wars forced the inhabitants of Thiérache to fortify their buildings. On this gentle and hilly land, the churches are castles, the farms are bastions and the noble residences are citadels. The richness of the heritage here is exceptional. History has given the population no choice but to fortify churches and houses to protect themselves from the troops who scoured the region during the Hundred Years’ War in the 17th century. Today, the fortified churches with corner towers, dungeons, loopholes and watchtowers are witnesses to this tormented history. The ironworks of the battles have fallen silent and given way to an atmosphere of secular calm and peace.

Die Geschichte und die Kriege haben die Bewohner der Thiérache gezwungen, ihre Gebäude zu befestigen. In diesem sanften, hügeligen Land sind Kirchen wie Burgen, Bauernhöfe wie Bastionen und Adelshäuser wie Zitadellen. Der Reichtum des Kulturerbes ist hier außergewöhnlich. Die Geschichte ließ der Bevölkerung keine andere Wahl, als Kirchen und Häuser zu befestigen, um sich vor den Truppen zu schützen, die vom Hundertjährigen Krieg bis zum 17. Jahrhundert die Region durchstreiften. Heute sind die befestigten Kirchen mit ihren Ecktürmen, Verliesen, Schießscharten und Schaluppen Zeugen dieser bewegten Geschichte. Das Eisengeschütz der Schlachten ist verstummt und hat einer Atmosphäre jahrhundertealter Ruhe und des Friedens Platz gemacht.

La storia e le guerre hanno costretto gli abitanti di Thiérache a fortificare i loro edifici. In questa terra dolce e collinare, le chiese sono castelli, le fattorie sono bastioni e le case nobiliari sono cittadelle. La ricchezza del patrimonio è eccezionale. La storia non ha dato alla popolazione altra scelta se non quella di fortificare chiese e case per proteggersi dalle truppe che hanno setacciato la regione dalla Guerra dei Cento Anni al XVII secolo. Oggi, le chiese fortificate con le loro torri angolari, i sotterranei, le feritoie e le torri di guardia sono testimoni di questa storia tormentata. Il frastuono della battaglia si è spento e ha lasciato il posto a un’atmosfera di calma e pace secolare.

La historia y las guerras han obligado a los habitantes de Thiérache a fortificar sus edificios. En esta tierra suave y montañosa, las iglesias son castillos, las granjas son bastiones y las casas nobles son ciudadelas. La riqueza del patrimonio aquí es excepcional. La historia no dio a la población más remedio que fortificar iglesias y casas para protegerse de las tropas que recorrían la región desde la Guerra de los Cien Años hasta el siglo XVII. Hoy en día, las iglesias fortificadas con sus torres angulares, mazmorras, aspilleras y torres de vigilancia son testigos de esta atormentada historia. El estruendo de la batalla se ha apagado y ha dado paso a una atmósfera de calma y paz seculares.

