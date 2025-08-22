Route des vins Panoramas de Loire

Route des vins Panoramas de Loire 49620 Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Pays de la Loire

Durée : Distance : 97000.0 Tarif :

Sur les Routes des Vins, ce circuit oenotouristique de 97km en voiture, vous fera rêver. N’oubliez pas votre appareil photo pour immortaliser les panoramas de Loire, tous aussi beaux les uns que les autres !

https://www.osezmauges.fr/ +33 2 40 83 57 49

English :

On the Routes des Vins, this 97km wine tour by car will make you dream. Don’t forget your camera to immortalize the Loire panoramas, each as beautiful as the next!

Deutsch :

Auf den Weinstraßen wird Sie diese 97 km lange Weintourismus-Route mit dem Auto zum Träumen bringen. Vergessen Sie Ihren Fotoapparat nicht, um die Panoramen der Loire festzuhalten, die alle gleichermaßen schön sind!

Italiano :

Sulla Routes des Vins, questo tour del vino in auto di 97 km vi farà sognare. Non dimenticate la macchina fotografica per immortalare i panorami della Loira, uno più bello dell’altro!

Español :

En las Routes des Vins, esta ruta del vino de 97 km en coche le hará soñar. No olvide su cámara para capturar los panoramas del Loira, ¡cada uno tan bello como el siguiente!

Cet itinéraire a été mise à jour le 2025-10-23 par Anjou tourime