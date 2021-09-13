Route d’exception La route d’Oulles Oulles Isère

Oulles 38520 Oulles Isère Auvergne-Rhône-Alpes

Oulles, en Oisans, est l’un des plus petits villages des Alpes. Ce tout petit village niché dans un cul de sac bénéficie d’une vue à couper le souffle Les Grandes Rousses, la Meije, la Barre des Écrins.

English :

Oulles is one of the smallest villages in the Alps, with fewer than a dozen year-round residents. Nestling at the top end of a valley, it offers breathtaking views over the Grandes Rousses, the Meije and the Barre des Ecrins.

Deutsch :

Oulles in Oisans ist eines der kleinsten Dörfer der Alpen. Dieses winzige Dorf liegt in einer Sackgasse und genießt einen atemberaubenden Ausblick: Les Grandes Rousses, la Meije, Barre des Écrins.

Italiano :

Oulles, nell’Oisans, è uno dei villaggi più piccoli delle Alpi. Questo piccolo villaggio immerso in un cul de sac gode di una vista mozzafiato: le Grandes Rousses, la Meije, la Barre des Écrins.

Español :

Oulles, en Oisans, es uno de los pueblos más pequeños de los Alpes. Este minúsculo pueblo enclavado en un callejón sin salida goza de unas vistas impresionantes: las Grandes Rousses, el Meije, la Barre des Écrins.

