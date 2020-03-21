Route d’exception le Col de Sarenne par la vallée du Ferrand Clavans-en-Haut-Oisans Isère

Route d’exception le Col de Sarenne par la vallée du Ferrand 38142 Clavans-en-Haut-Oisans Isère Auvergne-Rhône-Alpes

On atteint le col de Sarenne par une série d’épingles qui nous élèvent lentement au-dessus de la belle vallée du Ferrand, découvrant ainsi tout le plateau d’Emparis. Saviez vous d’ailleurs que Ferrand vient du latin ferus sauvage ?

https://www.oisans.com/la-vallee-du-ferrand/ +33 4 76 80 00 85

English : Route d’exception le Col de Sarenne par la vallée du Ferrand

We reach the Sarenne pass by following a series of hairpin bends that slowly weaves above the beautiful Ferrand valley until the Emparis Plateau. Did you know that the word Ferrand comes from the latin term “ferus” which means wild?

Deutsch : Route d’exception le Col de Sarenne par la vallée du Ferrand

Sie erreichen den Col de Sarenne über eine Reihe von Haarnadeln, die Sie langsam über das schöne Ferrand-Tal heben und so das gesamte Plateau von Emparis entdecken lassen. Wussten Sie übrigens, dass Ferrand vom lateinischen Wort ferus: wild kommt?

Italiano :

Il Col de Sarenne si raggiunge con una serie di tornanti che ci portano lentamente sopra la bella valle di Ferrand, scoprendo così l’intero altopiano di Emparis. Sapevate che Ferrand deriva dal latino ferus: selvaggio?

Español : Route d’exception le Col de Sarenne par la vallée du Ferrand

Al Col de Sarenne se llega por una serie de curvas cerradas que nos elevan lentamente sobre el hermoso valle de Ferrand, descubriendo así toda la meseta del Emparis. ¿Sabía que Ferrand viene del latín ferus: salvaje?

Cet itinéraire a été mise à jour le 2020-03-21 par Apidae Tourisme Scic SA source Apidae Tourisme